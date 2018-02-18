Олімпійський чемпіон Абраменко визнав фінальний стрибок найкращим у сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Новоспечений Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко після тріумфу в олімпійському Пхьончхані розповів про свій виступ, передає УНН з посиланням на НОК України.
"Я неймовірно щасливий! Важко передати свої емоції та відчуття! Безмежно радий бути першим. Не можу в це повірити. Здається, це якась казка, це просто сон!", - каже спортсмен.
"Сьогодні до останньої секунди змагань була дуже напружена боротьба. Хвилини очікування останнього стрибка були також нервовими. Відзначу, що мій фінальний стрибок був найкращим в сезоні. Піти на його виконання – це був великий ризик, але я впорався й, думаю, виправдав не тільки свої, а й очікування всієї України", - заявив наш співвітчизник.
"Вчора напередодні кваліфікації дуже хвилювався, адже розумів, що це Олімпійські ігри. Тут зібралися найсильніші спортсмени планети. Треба було дуже добре виконати два стрибка й потрапити у фінал. Це було дуже непросто. Сьогодні ж вийшов на старт більш спокійним, впевненим в собі. Дуже радий, що все в мене вийшло", - додав спортсмен.
Зауважимо, що Абраменко став першим українцем, який здобув олімпійську медаль у фрістайлі.