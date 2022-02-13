Олимпийские игры: погодные условия стали причиной переноса соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Квалификационные соревнования в женской лыжной акробатике в рамках Олимпийских игр перенесены из-за неблагоприятных погодных условий, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Причиной переноса стал сильный снег с ветром, которые влияют на видимость. Соревнования по лыжной акробатике в олимпийском Пекине должны состояться 14 февраля.
Участие в квалификации должна принять украинская фристайлистка Ольга Полюк. Кроме того, на участие претендует и наша Анастасия Новосад. Для этого ей нужно до начала соревнований получить два отрицательных теста на коронавирус.
Отметим, что 14 февраля представительницы фристайлу пройдут квалификационные раунды, а также разыграют медали Олимпийских игр.