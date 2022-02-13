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15 марта, 19:03 • 101167 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130933 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116990 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111073 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101228 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98350 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85738 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Олимпийские игры: погодные условия стали причиной переноса соревнований

Олимпийские игры: погодные условия стали причиной переноса соревнований

Киев • УНН

 • 17991 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Квалификационные соревнования в женской лыжной акробатике в рамках Олимпийских игр перенесены из-за неблагоприятных погодных условий, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Причиной переноса стал сильный снег с ветром, которые влияют на видимость. Соревнования по лыжной акробатике в олимпийском Пекине должны состояться 14 февраля.

Участие в квалификации должна принять украинская фристайлистка Ольга Полюк. Кроме того, на участие претендует и наша Анастасия Новосад. Для этого ей нужно до начала соревнований получить два отрицательных теста на коронавирус.

Отметим, что 14 февраля представительницы фристайлу пройдут квалификационные раунды, а также разыграют медали Олимпийских игр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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