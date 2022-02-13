Олімпійські ігри: погодні умови стали причиною переносу змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кваліфікаційні змагання у жіночій лижній акробатиці в рамках Олімпійських ігор перенесені через несприятливі погодні умови, інформує УНН з посиланням на НОК України.
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Причиною переносу став сильний сніг з вітром, які впливають на видимість. Змагання з лижної акробатики в олімпійському Пекіні мають відбутися 14 лютого.
Участь в кваліфікації має взяти українська фристайлістка Ольга Полюк. Окрім того, на участь претендує і наша Анастасія Новосад. Для цього їй потрібно до початку змагань отримати два негативних тести на коронавірус.
Відзначимо, що 14 лютого представниці фристайлу пройдуть кваліфікаційні раунди, а також розіграють медалі Олімпійських ігор.