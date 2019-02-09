"Олимпик" нанес поражение действующему чемпиону Молдавии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Первым соперником "Олимпика" на втором сборе в Турции стал действующий чемпион Молдовы, самый титулованный клуб этой страны - тираспольский "Шериф", который возглавляет экс-защитник киевского "Динамо" Горан Саблич. Об этом сообщает пресс-служба дончан, передает УНН.
В этом спарринге Вячеслав Шевчук не мог рассчитывать на ряд своих футболистов - Максим Дегтярев и Евгений Цимбалюк не лучшим образом чувствовали себя накануне, Виталий Кольцов и Егор Клименчук получили небольшие мышечные повреждения.
Дончане с первых минут попали под жесткий прессинг со стороны соперника, но с честью выдержали его и постепенно перехватили инициативу. Уже вскоре "Олимпик" заработал пенальти. Подача с углового, Тимошенко завалил защитника на газон, и рефери уверенно указал на "точку". К мячу подошел Алексей Гай и спокойно переиграл вратаря - 0:1.
Далее "Шериф" пошел в атаку, Махновський выручил свою команду в одном из моментов, а в ответ отличный шанс упустил сначала Матар, а затем Тейшейра.
Незадолго до свистка на перерыв угловой принес успех Молдове. Подача завершилась точным ударом нападающего - 1:1.
Во втором тайме Вячеслав Шевчук выпустил на поле смешанный состав, использовав ряд потенциальных новичков. Дончане активно играли, больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам соперника.
В концовке встречи "олимпийцы" смогли реализовать свое преимущество и вырвали победу. Опять угловой привел к голу. Подача от флажка, молдаване заблокировали удары Шиндера и Гришка, а с красивым ударом Балашова с разворота голкипер не справился - 1:2.
Как сообщалось ранее, в активе "Олимпик" также победа на собрании над четырехкратным чемпионом Македонии.