"Олімпік" завдав поразки чинному чемпіонові Молдави

У цьому спарингу В’ячеслав Шевчук не міг розраховувати на ряд своїх футболістів — Максим Дегтярьов і Євген Цимбалюк не кращим чином відчували себе напередодні, Віталій Кольцов і Єгор Клименчук отримали невеликі м’язові ушкодження.

Донеччани з перших хвилин потрапили під жорсткий пресинг з боку суперника, але з честю витримали його і поступово перехопили ініціативу. Вже незабаром “Олімпік” заробив пенальті. Подача з кутового, Тимошенко завалив захисник на газон, і рефері впевнено вказав на “точку”. До м’яча підійшов Олексій Гай і спокійно переграв воротаря — 0:1.

Далі “Шериф” пішов в атаку, Махновський виручив свою команду в одному з моментів, а у відповідь відмінний шанс упустив спочатку Матар, а потім Тейшейра.

Незадовго до свистка на перерву кутовий приніс успіх молдаванам. Подача завершилася точним ударом нападника — 1:1.

У другому таймі В’ячеслав Шевчук випустив на поле змішаний склад, використавши ряд потенційних новачків. Донеччани активніше грали, більше контролювали м’яч і частіше загрожували воротам суперника.

У кінцівці зустрічі “олімпійці” змогли реалізувати свою перевагу і вирвали перемогу. Знову кутовий призвів до голу. Подача від прапорця, молдавани заблокували удари Шиндера і Гришка, а з красивим ударом Балашова з розвороту голкіпер не впорався — 1:2.

Як повідомлялося раніше, в активі “Олімпіку” також перемога на зборах над чотирикратним чемпіоном Македонії.