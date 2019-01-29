Футболісти "Олімпіку" перемогли чотирикратного чемпіона Македонії

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Третій спаринг на зборах в Туреччині донецький “Олімпік” проводив проти одного з грандів македонського футболу, неодноразового чемпіона країни “Работнічки”, інформує УНН з посиланням на прес-службу донеччан.

Тренер В’ячеслав Шевчук не зміг розраховувати на цілий ряд гравців. Павло Ксьонз, Геннадій Пасіч, Олексій Гай та Володимир Кринська отримали невеликі пошкодження і були змушені пропустити гру. З потенційних новачків на поле з перших хвилин вийшов лише голкіпер з Сербії Бетім Халімі.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, обидві команди прагнули грати на атаку. У “олімпійців” здорово чіплявся за м’яч Матар, саме він і відкрив рахунок в цій грі. Кравчук здорово розрізав оборону македонців, сенегалець отримав передачу і спокійно переграв воротаря — 1:0.

Пропустивши м’яч, “Работнічки” перехопили ініціативу. Вони взяли м’яч під свій контроль і створювали тиск на ворота Халімі. Але наднебезпечних моментів створювати не виходило. Арбітр призначив вільний удар, вважаючи, що голкіпер занадто довго вводив м’яч у гру, але і цей стандарт “залізничники” не реалізували.

У другому таймі “Работнічки” добилися свого — македонська команда реалізувала стандарт. Подача з флангу завершилася точним ударом головою — 1:1. Але на цей стандарт донеччани відповіли своїм. Балашов виконав подачу від кутового прапорця, а Шиндер вдало зіграв головою — 2:1.

Македонці пішли ще активніше вперед і попалися на контратаці. Балашов відібрав м’яч, перевів його на інший фланг і побіг в атаку. Класну комбінацію в результаті завершив точним ударом сам Віталій — 3:1.

Додамо також, попереду у підопічних В’ячеслава Шевчука два тренувальних дні, а 31 січня їх чекає заключний спаринг на першому зборі з “Пріштіною”.

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