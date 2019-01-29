Футболисты "Олимпика" победили четырехкратного чемпиона Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Третий спарринг на сборах в Турции донецкий "Олимпик" проводил против одного из грандов македонского футбола, неоднократного чемпиона страны "Работнички", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.
Тренер Вячеслав Шевчук не смог рассчитывать на целый ряд игроков. Павел Ксенз, Геннадий Пасич, Алексей Гай и Владимир Крынская получили небольшие повреждения и были вынуждены пропустить игру. Из потенциальных новичков на поле с первых минут вышел только голкипер из Сербии Бетим Халими.
Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды старались играть на атаку. У "олимпийцев" здорово цеплялся за мяч Матар, именно он и открыл счет в этой игре. Кравчук здорово разрезал оборону македонцев, сенегалец получил передачу и спокойно переиграл вратаря - 1:0.
Пропустив мяч, "Работнички" перехватили инициативу. Они взяли мяч под свой контроль и создавали давление на ворота Халими. Но сверхопасных моментов создавать не получалось. Арбитр назначил свободный удар, считая, что голкипер слишком долго вводил мяч в игру, но и этот стандарт "железнодорожники" не реализовали.
Во втором тайме "Работнички" добились своего - македонский команда реализовала стандарт. Подача с фланга завершилась точным ударом головой - 1:1. Но на этот стандарт дончане ответили своим. Балашов выполнил подачу от углового флажка, а Шиндер удачно сыграл головой - 2:1.
Македонцы пошли еще активнее вперед и попались на контратаке. Балашов отобрал мяч, перевел его на другой фланг и побежал в атаку. Классную комбинацию в результате завершил точным ударом сам Виталий - 3:1.
Добавим также, впереди у подопечных Вячеслава Шевчука два тренировочных дня, а 31 января они ждет заключительный спарринг на первом сборе с "Приштиной".