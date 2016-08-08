"Олимпик" в результативном матче нанес поражение "Зирке"

По итогам первых 45 минут зрители в Кировограде не увидели забитых голов. Однако, после перерыва команды исправили ситуацию. За новичка чемпионата "Зирку" отличились Лупашко (69 минута) и Загальский (90 + 3). Соперник забил два мяча больше. Авторы голов: Матяж, Шестаков, Поступаленко и Корнев - 4: 2.



Таким образом, дончане поднялись в турнирной таблице на шестое место, получив первую победу в сезоне - 4 очка. "Зирка" среди аутсайдеров чемпионата с 1 набранным баллом.



Напомним, что в следующем туре "Зирка" отправится в Луцк на встречу с "Волынью" (13-го августа), а "Олимпик" также в гостях будет противостоять "Черноморцу" (14-го августа).