“Олімпік” у результативному матчі завдав поразки “Карпатам”

За підсумком перших 45 хвилин глядачі у Кіровограді не побачили забитих голів. Однак, після перерви команди виправили ситуацію. За новачка чемпіонату “Зірку” відзначилися Лупашко (69 хвилина) і Загальський (90 + 3). Суперник забив на два м’ячі більше. Автори голів: Матяж, Шестаков, Поступаленко і Корнєв — 4:2.



Таким чином, донеччани піднялися у турнірній таблиці на 6-е місце, одержавши першу перемогу у сезоні — 4 очки. “Зірка” серед аутсайдерів чемпіонату із 1 набраним балом.



Нагадаємо, що у наступному турі “Зірка” відправиться у Луцьк на зустріч із “Волинню” (13-го серпня), а “Олімпік” також в гостях протистоятиме “Чорноморцю” (14-го серпня).