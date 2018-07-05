"Олимпик" усилился экс-футболистами "Ворсклы" и "Черноморца"

Зубейко начинал свой путь в футболе в академии донецкого “Шахтера”. На профессиональном уровне заиграл в одесском “Черноморце”.

Вместе с “моряками” защитник завоевал право выступать в Премьер-лиге, вышел в финал Кубка Украины и попробовал свои силы в групповом раунде Лиги Европы и плей-офф турнира, где противостоял таким командам, как “ПСВ” и “Лион”.

Далее в карьере Зубейко был харьковский “Металлист” и львовские “Карпаты”, после чего защитник вернулся в “Черноморец”. Всего на его счету 123 игры в УПЛ, 29 матчей в первой лиге и 14 игр в Кубке Украины.

Зато Загорулько успел поиграть в составе луганской “Зари”, ФК “Мариуполь” и полтавской “Ворсклы”. В прошлом сезоне провел 12 матчей и забил один гол в футболке “зелено-белых”, а всего на его счету 37 матчей в УПЛ и два гола.

Напомним, что ранее “Олимпик” приобрел защитника из российского клуба.