"Олимпик" усилился экс-футболистами "Ворсклы" и "Черноморца"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Донецкий “Олимпик” усилил свой состав двумя футболистами. Двухлетние контракты с клубом подписали защитник Евгений Зубейко и нападающий Артур Загорулько, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.
Зубейко начинал свой путь в футболе в академии донецкого “Шахтера”. На профессиональном уровне заиграл в одесском “Черноморце”.
Вместе с “моряками” защитник завоевал право выступать в Премьер-лиге, вышел в финал Кубка Украины и попробовал свои силы в групповом раунде Лиги Европы и плей-офф турнира, где противостоял таким командам, как “ПСВ” и “Лион”.
Далее в карьере Зубейко был харьковский “Металлист” и львовские “Карпаты”, после чего защитник вернулся в “Черноморец”. Всего на его счету 123 игры в УПЛ, 29 матчей в первой лиге и 14 игр в Кубке Украины.
Зато Загорулько успел поиграть в составе луганской “Зари”, ФК “Мариуполь” и полтавской “Ворсклы”. В прошлом сезоне провел 12 матчей и забил один гол в футболке “зелено-белых”, а всего на его счету 37 матчей в УПЛ и два гола.
Напомним, что ранее “Олимпик” приобрел защитника из российского клуба.