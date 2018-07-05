"Олімпік" підсилився екс-футболістами "Ворскли" і "Чорноморця"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Донецький “Олімпік” посилив свій склад двома футболістами. Дворічні контракти з клубом підписали захисник Євген Зубейко і нападник Артур Загорулько, інформує УНН з посиланням на прес-службу донеччан.
Зубейко починав свій шлях у футболі в академії донецького “Шахтаря”. На професійному рівні заграв в одеському “Чорноморці”.
Разом з “моряками” оборонець завоював право виступати в Прем’єр-лізі, вийшов у фінал Кубка України і спробував свої сили в груповому раунді Ліги Європи і плей-оф турніру, де протистояв таким командам, як “ПСВ” і “Ліон”.
Далі в кар’єрі Зубейко був харківський “Металіст” і львівські “Карпати”, після чого захисник повернувся в “Чорноморець”. Всього на його рахунку 123 гри в УПЛ, 29 матчів у першій лізі і 14 ігор в Кубку України.
Натомість Загорулько встиг пограти в складі луганської “Зорі”, ФК “Маріуполь” та полтавської “Ворскли”. У минулому сезоні провів 12 матчів і забив один гол у футболці “зелено-білих”, а всього на його рахунку 37 матчів в УПЛ і два голи.
Нагадаємо, що раніше “Олімпік” придбав захисника з російського клубу.