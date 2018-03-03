"Олимпик" подписал первого в истории команды хорватского игрока

Контракт с клубом подписал 25-летний опорный хавбек Иосиф Вукович, который стал первым легионером из Хорватии в составе “олимпийцев”. Хорват будет выступать под 92-м игровым номером.

Свою карьеру Вукович начинал в академии “Хайдука” из Сплита, но в профессиональном футболе дебютировал в команде “Дугополье” со второй хорватской лиги. Там ему удалось проявить себя, после чего игрок вернулся в “Хайдук”, где провел один полный сезон в команде Игоря Тудора. Там он был партнером экс-форварда “Динамо” и сборной Украины Артема Милевского.

Кроме того, Вукович выступал в составе “Истра 1961”, ФК “Сплит”, а последним клубом футболиста был “Витез”. Ранее опорный полузащитник регулярно вызывался под знамена юношеских сборных Хорватии, сыграл один матч за команду U-17 и 12 игр за команду U-19.

Добавим, что другим новичком команды стал нападающий Юрий Захаркив, который ранее защищал цвета СК “Днепр-1”.