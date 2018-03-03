"Олімпік" підписав першого в історії команди хорватського гравця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Представник Української Прем’єр-ліги донецький “Олімпік” посилився 25-річним півзахисником з Хорватії, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Контракт з клубом підписав 25-річний опорний хавбек Йосип Вукович, який став першим легіонером з Хорватії в складі “олімпійців”. Хорват виступатиме під 92-м ігровим номером.
Свою кар’єру Вукович починав в академії “Хайдука” зі Спліта, але в професійному футболі дебютував в команді “Дугопольє” з другої хорватської ліги. Там йому вдалося проявити себе, після чого гравець повернувся в “Хайдук”, де провів один повний сезон в команді Ігора Тудора. Там він був партнером екс-форварда “Динамо” і збірної України Артема Мілевського.
Окрім того, Вукович виступав у складі “Істра 1961”, ФК “Спліт”, а останнім клубом футболіста був “Вітез”. Раніше опорний півзахисник регулярно викликався під прапори юнацьких збірних Хорватії, зіграв один матч за команду U-17 і 12 ігор за команду U-19.
Додамо, що іншим новачком команди став нападник Юрій Захарків, який раніше захищав кольори СК “Дніпро-1”.