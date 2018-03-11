"Олимпик" на выезде разгромил "Карпаты" в матче группы вылета УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Во Львове на стадионе “Украина” в присутствии 3423 болельщиков местный ФК “Карпаты” принимал игроков донецкого “Олимпика” во встрече 23 тура УПЛ (группа вылета), передает УНН.
В конце стартовой половины защитник львовян Сандохадзе сбил в собственной штрафной зоне Руслана Киселя. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Станислав Беленький. На 53 минуте встречи рефери поединка зафиксировал положение вне игры и отменил гол в ворота гостей. В середине тайма судья вновь стал главным героем, когда продемонстрировал вторую желтую карточку нападающему хозяев Леониду Акулинину. Таким образом, “Карпаты” доигрывали встречу в меньшинстве.
Ошибки защиты “львов” привели ко второму пропущенному голу в заключительную 10-минутку встречи. Кисель без сопротивления ворвался в штрафную зону, где в два прострелы дончане вывели на ударную позицию Г. Пасича — 0:2. Точку в игре на 2 компенсированной минуте поставил Алексей Щедрый, который перебросил вратаря-дебютанта “Карпат” Шевченко — 0:3.
Отметим, что “Карпаты” с 19 очками находится на предпоследней строчке в группе вылета, а “Олимпик” уверенно лидирует имея 31 очко и опередил ближайшего противника на 7 баллов.