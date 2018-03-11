"Олімпік" на виїзді розгромив "Карпати" у матчі групи вильоту УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Львові на стадіоні “Україна” за присутності 3 423 уболівальників місцевий ФК “Карпати” приймав гравців донецького “Олімпіку” у зустрічі 23 туру УПЛ (група вильоту), передає УНН.
Наприкінці стартової половини захисник львів’ян Сандохадзе збив у власній карній зоні Руслана Кисіля. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Станіслав Біленький. На 53 хвилині зустрічі рефері поєдинку зафіксував положення поза грою і відмінив гол у ворота гостей. В середині тайму суддя знову став головним героєм, коли продемонстрував другу жовту картку нападнику господарів Леоніду Акулініну. Таким чином, “Карпати” догравали зустріч у меншості.
Помилки захисту “левів” призвели до другого пропущеного голу в заключну 10-хвилинку зустрічі. Кисіль без спротиву увірвався до штрафної зони, де в два простріли донеччани вивели на ударну позицію Г.Пасіча — 0:2. Крапку у грі на 2 компенсованій хвилині поставив Олексій Щедрий, який перекинув воротаря-дебютанта “Карпат” Шевченка — 0:3.
Зазначимо, що “Карпати” з 19 очками знаходиться на передостанній сходинці в групі вильоту, натомість “Олімпік” впевнено лідирує маючи 31 очко і випередив найближчого супротивника на 7 балів.