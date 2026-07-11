Олимпийский чемпион Беленюк победой дебютировал в MMA
Киев • УНН
Жан Беленюк одержал победу над Хаимом Гозали в первом раунде. Ранее он завершил карьеру в греко-римской борьбе, но вошёл в сборную Украины на 2026 год.
Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк победой дебютировал в MMA, сообщили в промоушене Arena Championship в субботу, пишет УНН.
"Жан Беленюк одерживает победу над Хаимом Гозали в 1 раунде", - отметили в Arena Championship, показав видео.
Напомним
Олимпийский чемпион Жан Беленюк объявил о завершении карьеры в греко-римской борьбе в августе 2024 года, завоевав бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже.
А затем Беленюк вошел в состав сборной Украины по греко-римской борьбе на 2026 год, что было утверждено приказом Минмолодьспорта.
Его имя также появилось в соответствующем приказе Минмолодьспорта касательно участия в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
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