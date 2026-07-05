"Коля, phone me": Беленюк вызвал Тищенко на ринг после инцидента с помидорами возле ВАКС
Киев • УНН
Нардеп и олимпийский призер предложил своему коллеге провести поединок на ринге. Поводом стала попытка Тищенко подраться с экс-бойцом "Азова" возле Высшего антикоррупционного суда.
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк публично предложил своему коллеге по парламенту Николаю Тищенко встретиться на ринге. Видео Беленюк опубликовал на своей странице в Instagram, передает УНН.
Детали
Поводом для обращения стала ситуация, когда Тищенко продемонстрировал боевую стойку возле здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве в ответ на то, что его забросали помидорами.
По словам Беленюка, он внимательно рассмотрел движения своего коллеги и предложил провести поединок с ним.
Думаю, следующий бой провести именно с ним. Если САП даст такую возможность. Коля, phone me
Контекст
Высший антикоррупционный суд 3 июля начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Николая Тищенко. Ему сообщили о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.
В тот же день Тищенко избрали меру пресечения в виде залога. Его размер составляет 10 миллионов гривен.
На Тищенко также возложены процессуальные обязанности, а именно:
- являться на следствие и
суд по первому требованию;
- сдать на хранение
заграничные паспорта;
- носить электронное средство
контроля.
После суда Тищенко пытался подраться с бывшим бойцом "Азова" Виктором Лахно, который кидался в нардепа помидорами.
До этого экс-боец "Азова" Виктор Лахно, вернувшийся из российского плена, забрасывал яйцами бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Это произошло в мае текущего года после судебного заседания. Тогда Ермаку избирали меру пресечения по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.
Напомним
Ранее народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.