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"Коля, phone me": Беленюк вызвал Тищенко на ринг после инцидента с помидорами возле ВАКС

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Нардеп и олимпийский призер предложил своему коллеге провести поединок на ринге. Поводом стала попытка Тищенко подраться с экс-бойцом "Азова" возле Высшего антикоррупционного суда.

"Коля, phone me": Беленюк вызвал Тищенко на ринг после инцидента с помидорами возле ВАКС
Фото: www.facebook.com/zhanbeleniuk

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк публично предложил своему коллеге по парламенту Николаю Тищенко встретиться на ринге. Видео Беленюк опубликовал на своей странице в Instagram, передает УНН.

Детали

Поводом для обращения стала ситуация, когда Тищенко продемонстрировал боевую стойку возле здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве в ответ на то, что его забросали помидорами.

По словам Беленюка, он внимательно рассмотрел движения своего коллеги и предложил провести поединок с ним.

Думаю, следующий бой провести именно с ним. Если САП даст такую возможность. Коля, phone me

- сказал Беленюк.

Контекст

Высший антикоррупционный суд 3 июля начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Николая Тищенко. Ему сообщили о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

В тот же день Тищенко избрали меру пресечения в виде залога. Его размер составляет 10 миллионов гривен.

На Тищенко также возложены процессуальные обязанности, а именно:

  • являться на следствие и суд по первому требованию;
    • сдать на хранение заграничные паспорта;
      • носить электронное средство контроля.

        После суда Тищенко пытался подраться с бывшим бойцом "Азова" Виктором Лахно, который кидался в нардепа помидорами.

        До этого экс-боец "Азова" Виктор Лахно, вернувшийся из российского плена, забрасывал яйцами бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Это произошло в мае текущего года после судебного заседания. Тогда Ермаку избирали меру пресечения по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

        Напомним

        Ранее народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

        Евгений Устименко

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