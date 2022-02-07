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15 марта, 19:03 • 104358 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138064 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120330 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114062 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103053 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100545 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89226 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121620 просмотра

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14 марта, 19:57 • 126328 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127157 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 8 февраля

Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 8 февраля

Киев • УНН

 • 17289 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В четвертый день соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине - украинские спортсмены будут выступать в шести видах спорта. Три из них будут медальными: в биатлоне, горнолыжном и санном спорте, информирует УНН.

Детали

Первым за медали будет бороться горнолыжник Иван Ковбаснюк. После лучшего результата в истории Украины на зимних Олимпиадах в скоростном спуске украинец сразится в супер-гиганте.

— 03:15. Иван Шмуратко: фигурное катание (одиночный турнир, мужская короткая программа)

— 04:40. Аннамари Данча: сноубординг (параллельный слалом-гигант, квалификация)

— 05:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (супер-гигант)

— 10:00. Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех: лыжные гонки (спринт — свободный стиль, квалификация)

— 10:30. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (индивидуальная гонка)

— 10:50. Алексей Красовский, Руслан Перехода: лыжные гонки (спринт — свободный стиль, квалификация)

— 13:50. Елена Стецькив, Юлиана Туницька: санный спорт (третий и четвертый заезды).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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