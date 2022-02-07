Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 8 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В четвертый день соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине - украинские спортсмены будут выступать в шести видах спорта. Три из них будут медальными: в биатлоне, горнолыжном и санном спорте, информирует УНН.
Детали
Первым за медали будет бороться горнолыжник Иван Ковбаснюк. После лучшего результата в истории Украины на зимних Олимпиадах в скоростном спуске украинец сразится в супер-гиганте.
— 03:15. Иван Шмуратко: фигурное катание (одиночный турнир, мужская короткая программа)
— 04:40. Аннамари Данча: сноубординг (параллельный слалом-гигант, квалификация)
— 05:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (супер-гигант)
— 10:00. Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех: лыжные гонки (спринт — свободный стиль, квалификация)
— 10:30. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (индивидуальная гонка)
— 10:50. Алексей Красовский, Руслан Перехода: лыжные гонки (спринт — свободный стиль, квалификация)
— 13:50. Елена Стецькив, Юлиана Туницька: санный спорт (третий и четвертый заезды).