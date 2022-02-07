Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 8 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У четвертий день змагань на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні - українські спортсмени виступатимуть у шести видах спорту. Три з них будуть медальними: у біатлоні, гірськолижному та санному спорті, інформує УНН.
Деталі
Першим за медалі боротиметься гірськолижник Іван Ковбаснюк. Після найкращого результату в історії України на зимових Олімпіадах у швидкісному спуску українець змагатиметься у супер-гіганті.
— 03:15. Іван Шмуратко: фігурне катання (одиночний турнір, чоловіча коротка програма)
— 04:40. Аннамарі Данча: сноубординг (паралельний слалом-гігант, кваліфікація)
— 05:00. Іван Ковбаснюк: гірськолижний спорт (супер-гігант)
— 10:00. Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех: лижні перегони (спринт — вільний стиль, кваліфікація)
— 10:30. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал: біатлон (індивідуальна гонка)
— 10:50. Олексій Красовський, Руслан Перехода: лижні перегони (спринт — вільний стиль, кваліфікація)
— 13:50. Олена Стецьків, Юліана Туницька: санний спорт (третій та четвертий заїзди).