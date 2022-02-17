Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 18 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В пятницу, 18 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает УНН.
Детали
На старт выйдут три представителя Украины. Они выступят в одном виде спорта - биатлоне, соревновательная программа которого в Пекине-2022 завершится гонками с массовым стартом.
09:00. Биатлон. Масстарт. 12,5 км женщины (Юлия Джима)
11:00. Биатлон. Масстарт. 15 км мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима)
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Зимние Олимпийские игры в Пекине происходят от 4-го до 20 февраля 2022 года.