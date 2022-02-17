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15 марта, 19:03 • 89850 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124443 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114457 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108829 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 99664 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95344 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83424 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 18 февраля

Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 18 февраля

Киев • УНН

 • 23546 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В пятницу, 18 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает УНН.

Детали

На старт выйдут три представителя Украины. Они выступят в одном виде спорта - биатлоне, соревновательная программа которого в Пекине-2022 завершится гонками с массовым стартом.

09:00. Биатлон. Масстарт. 12,5 км женщины (Юлия Джима)

11:00. Биатлон. Масстарт. 15 км мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима)

Добавим

Зимние Олимпийские игры в Пекине происходят от 4-го до 20 февраля 2022 года.

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