Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 18 февраля

Детали

На старт выйдут три представителя Украины. Они выступят в одном виде спорта - биатлоне, соревновательная программа которого в Пекине-2022 завершится гонками с массовым стартом.

09:00. Биатлон. Масстарт. 12,5 км женщины (Юлия Джима)

11:00. Биатлон. Масстарт. 15 км мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине происходят от 4-го до 20 февраля 2022 года.