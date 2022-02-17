Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 18 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У п'ятницю, 18 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На старт вийдуть три представники України. Вони виступлять в одному виді спорту - біатлоні, змагальна програма якого в Пекіні-2022 завершиться гонками з масовим стартом.
09:00. Біатлон. Масстарт. 12,5 км. Жінки (Юлія Джима)
11:00. Біатлон. Масстарт. 15 км. Чоловіки (Дмитро Підручний, Артем Прима)
Додамо
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.