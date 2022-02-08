Олимпиада-2022: биатлонистка Джима вошла в число топ-10 гонок

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Состоялась вторая по биатлону на Олимпийских играх гонка на 15 километров в Пекине-2022, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Лучшая из представительниц Украины — Юлия Джима показала 10 результат. Еще одна представительница Украины Ирина Петренко финишировала в шаге от десятки более сильных, заняв 11 место с лучшим личным результатом на Олимпийских играх.

Указано, что Валентина Семеренко не финишировала. Из-за положительного теста на коронавирус не смогла выйти на старт Дарья Блашко.

Победу праздновала немка Денниз Херманн, вторая француженка Шеваль-Буше.

Напомним

Это вторая гонка в биатлоне на зимней Олимпиаде в Пекине. В первой — (в смешанной эстафете), команда Украины заняла 13 место.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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