Олімпіада-2022: біатлоністка Джима увійшла до числа топ-10 перегонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Відбулася друга з біатлону на Олімпійських іграх гонка на 15 кілометрів у Пекіні-2022, інформує УНН з посиланням на НОК України.
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Найкраща з представниць України — Юлія Джима, показала 10 результат. Ще одна представниця України Ірина Петренко фінішувала за крок до десятки сильніших, посівши 11 місце з найкращим особистим результатом на Олімпійських іграх.
Зазначено, що Валентина Семеренко не фінішувала. Через позитивний тест на коронавірус не змогла вийти на старт Дар’я Блашко.
Перемогу святкувала німкеня Денніз Херманн, друга француженка Шеваль-Буше.
Нагадаємо
Це друга гонка в біатлоні на зимовій Олімпіаді в Пекіні. У першій — (у змішаній естафеті), команда України посіла 13 місце.