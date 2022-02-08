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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51523 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Олімпіада-2022: біатлоністка Джима увійшла до числа топ-10 перегонів

Олімпіада-2022: біатлоністка Джима увійшла до числа топ-10 перегонів

Київ • УНН

 • 18167 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Відбулася друга з біатлону на Олімпійських іграх гонка на 15 кілометрів у Пекіні-2022, інформує УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

Найкраща з представниць України — Юлія Джима, показала 10 результат. Ще одна представниця України Ірина Петренко фінішувала за крок до десятки сильніших, посівши 11 місце з найкращим особистим результатом на Олімпійських іграх.

Зазначено, що Валентина Семеренко не фінішувала. Через позитивний тест на коронавірус не змогла вийти на старт Дар’я Блашко.

Перемогу святкувала німкеня Денніз Херманн, друга француженка Шеваль-Буше.

Нагадаємо

Це друга гонка в біатлоні на зимовій Олімпіаді в Пекіні. У першій — (у змішаній естафеті), команда України посіла 13 місце.

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