Олимпиада-2020: в Японии отреагировали на решение Северной Кореи отказаться от участия в Играх
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Япония сожалеет в связи с отказом сборной КНДР принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио. Об этом заявил во вторник глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал NHK.
Детали
“Я очень сожалею в связи с решением Северной Кореи, поскольку хотелось бы, чтобы в Олимпиаде смогли принять участие сборные всех стран и регионов”, — приводит его слова телеканал NHK. Говоря о перспективах проведения Игр в условиях пандемии, Ямасита добавил, что ситуация в мире в целом стабилизировалась благодаря набирающей масштабы вакцинации.
Глава оргкомитета “Токио-2020” Сэйко Хасимото, комментируя решение Пхеньяна, отметила, что Япония продолжит прилагать усилия по созданию условий для безопасного участия в соревнованиях для всех спортсменов.
Контекст
Агентство ЦТАК ранее во вторник сообщило, что сборная КНДР не будет принимать участия в Олимпиаде в Токио летом этого года, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято на состоявшемся в марте заседании Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР, отмечается в заметке.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся 23 июля — 8 августа 2021 года.