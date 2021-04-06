Олімпіада-2020: КНДР вперше з 1988 року відмовилася відправляти спортсменів на Ігри

Деталі

Рішення про це, як пише Reuters, було прийнято на спільному засіданні міністерства спорту та Олімпійського комітету КНДР, яке відбулося 25 березня в Пхеньяні.

У заяві корейських чиновників наголошується, що відмова від Олімпіади продиктована бажанням “захистити спортсменів від глобальної кризи в сфері охорони здоров’я, викликаної коронавірусом”. Офіційно в КНДР не зафіксовано жодного випадку захворювання COVID-19.

Контекст

Північна Корея відмовляється від участі в Олімпійських іграх вперше з 1988 року, коли країна бойкотувала літні Ігри в Сеулі.

Олімпіада в Токіо повинна була відбутися влітку 2020 року, але через пандемію коронавірусу її перенесли на рік. Ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року без іноземних глядачів.