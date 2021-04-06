Олімпіада-2020: у Японії відреагували на рішення Північної Кореї відмовитися від участі в Іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Японія висловила жаль у зв’язку з відмовою збірної КНДР взяти участь в Олімпійських іграх, які пройдуть цього літа в Токіо. Про це заявив у вівторок глава Олімпійського комітету Японії Ясухіро Ямасіта, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал NHK.
Деталі
“Я дуже шкодую в зв’язку з рішенням Північної Кореї, оскільки хотілося б, щоб в Олімпіаді змогли взяти участь збірні всіх країн і регіонів”, — наводить його слова телеканал NHK. Говорячи про перспективи проведення Ігор в умовах пандемії, Ямасіта додав, що ситуація в світі в цілому стабілізувалася завдяки вакцинації, яка набирає масштаби.
Глава оргкомітету “Токіо-2020” Сейко Хасімото, коментуючи рішення Пхеньяна, зазначила, що Японія продовжить докладати зусиль щодо створення умов для безпечної участі в змаганнях для всіх спортсменів.
Контекст
Агентство ЦТАК раніше у вівторок повідомило, що збірна КНДР не братиме участі в Олімпіаді в Токіо влітку цього року, щоб захистити своїх спортсменів від зараження коронавірусною інфекцією. Таке рішення було прийнято на проведеному в березні засіданні Національного олімпійського комітету (НОК) КНДР, відзначається в статті.
Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і відбудуться 23 липня — 8 серпня 2021 року.