Олімпіада-2020: у Японії відреагували на рішення Північної Кореї відмовитися від участі в Іграх

Деталі

“Я дуже шкодую в зв’язку з рішенням Північної Кореї, оскільки хотілося б, щоб в Олімпіаді змогли взяти участь збірні всіх країн і регіонів”, — наводить його слова телеканал NHK. Говорячи про перспективи проведення Ігор в умовах пандемії, Ямасіта додав, що ситуація в світі в цілому стабілізувалася завдяки вакцинації, яка набирає масштаби.

Глава оргкомітету “Токіо-2020” Сейко Хасімото, коментуючи рішення Пхеньяна, зазначила, що Японія продовжить докладати зусиль щодо створення умов для безпечної участі в змаганнях для всіх спортсменів.

Контекст

Агентство ЦТАК раніше у вівторок повідомило, що збірна КНДР не братиме участі в Олімпіаді в Токіо влітку цього року, щоб захистити своїх спортсменів від зараження коронавірусною інфекцією. Таке рішення було прийнято на проведеному в березні засіданні Національного олімпійського комітету (НОК) КНДР, відзначається в статті.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і відбудуться 23 липня — 8 серпня 2021 року.