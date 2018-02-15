Олимпиада-2018: украинка вошла в топ-10 первой квалификации во фристайле
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На Олимпиаде-2018 состоялась первая женская квалификация в фристайле в дисциплине воздушная акробатика, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Украинская спортсменка Ольга Полюк набрала 82,21 балла и заняла 10-е место из 25 участниц.
Лучшие шесть фристайлисток пробились сразу в финал, а украинка Полюк поборется за путевку в решающий раунд во второй квалификации.
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Отметим, что в топ-6 попали по две представительницы Китая, олимпийских атлетов России, а также белоруска Гускова и австралийка Скотт.
Заметим, что 30-летняя украинка имеет опыт выступлений на Олимпийских играх. В Ванкувере ее итоговый результат был 19-м, а в Сочи-2014 стала 15-й.