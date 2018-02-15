Олімпіада-2018: українка увійшла до топ-10 першої кваліфікації у фрістайлі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На Олімпіаді-2018 відбулась перша жіноча кваліфікація у фрістайлі в дисципліні повітряна акробатика, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Українська спортсменка Ольга Полюк набрала 82,21 бали та посіла 10-те місце із 25 учасниць, які беруть участь.
Кращі шестеро фрістайлісток пробилися одразу до фіналу, а наша Полюк побореться за путівку до вирішального раунду в другій кваліфікації.
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Відзначимо, що до топ-6 потрапили по дві представниці Китаю, олімпійських атлетів Росії, а також білоруска Гускова та австралійка Скотт.
Зауважимо, що 30-річна українка має досвід виступів на Олімпійських іграх. У Ванкувері її підсумковий результат був 19-м, а у Сочі-2014 стала 15-ю.