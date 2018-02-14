Олимпиада-2018: украинец Пасечник попал в топ-30 в лыжном двоеборье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Единственный представитель от Украины Виктор Пасечник в лыжном двоеборье принял участие в XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхан, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Очки, которые зарабатывают двоеборцы во время прыжков на лыжах, трансформировались уже в секунды во время гонки преследования.
Пасечник во время первого вида показал результат 89 м 5 см и занял 36 место, отставание от лидера составило чуть более 3-х минут (3:06).
Ходом спортсмен показал лучший результат и сумел побороться за престижную топ-30 и замкнуть ее. Время нашего двоеборца 2:54,7.
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"Результатом доволен на 80 процентов, прыжок вышел средним, на тренировках было больше. Вообще прыгать у меня получается дальше на большом трамплине (соревнования будут проводиться 20 февраля), чем на таком, как сегодня. Поэтому надеюсь на гонку, она у меня есть сильной стороной ", - отметил участник гонки.
Заметим, что данный вид программы входил еще в первых Игр, проходивших в 1924 году в Шамони и как и тогда включал в себя - прыжки на лыжах с трамплина и лыжную гонку на 10 км.