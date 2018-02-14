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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77264 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91215 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93799 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110656 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101429 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105040 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

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Олимпиада-2018: украинец Пасечник попал в топ-30 в лыжном двоеборье

Олимпиада-2018: украинец Пасечник попал в топ-30 в лыжном двоеборье

Киев  •  УНН

 • 13185 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Единственный представитель от Украины Виктор Пасечник в лыжном двоеборье принял участие в XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхан, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Очки, которые зарабатывают двоеборцы во время прыжков на лыжах, трансформировались уже в секунды во время гонки преследования.

Пасечник во время первого вида показал результат 89 м 5 см и занял 36 место, отставание от лидера составило чуть более 3-х минут (3:06).

Ходом спортсмен показал лучший результат и сумел побороться за престижную топ-30 и замкнуть ее. Время нашего двоеборца 2:54,7.

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"Результатом доволен на 80 процентов, прыжок вышел средним, на тренировках было больше. Вообще прыгать у меня получается дальше на большом трамплине (соревнования будут проводиться 20 февраля), чем на таком, как сегодня. Поэтому надеюсь на гонку, она у меня есть сильной стороной ", - отметил участник гонки.

Заметим, что данный вид программы входил еще в первых Игр, проходивших в 1924 году в Шамони и как и тогда включал в себя - прыжки на лыжах с трамплина и лыжную гонку на 10 км.

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