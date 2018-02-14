Олімпіада-2018: українець Пасічник потрапив до топ-30 у лижному двоєборстві

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 181261 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 185366 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 317936 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 222325 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 327249 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 214728 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 239949 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254958 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247016 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136394 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 57360 перегляди
Припинив діяльність та пішов з ринку: НБУ відкликав ліцензію у банку "Портал"

Припинив діяльність та пішов з ринку: НБУ відкликав ліцензію у банку "Портал"

26 березня, 16:44 • 31845 перегляди
У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

26 березня, 16:56 • 35808 перегляди
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 31451 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

21:27 • 32396 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 147472 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 181260 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 317935 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 327248 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 282496 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101864 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 89858 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125440 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142678 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147948 перегляди
Актуальне
Олімпіада-2018: українець Пасічник потрапив до топ-30 у лижному двоєборстві

Олімпіада-2018: українець Пасічник потрапив до топ-30 у лижному двоєборстві

Київ • УНН

 • 13185 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Єдиний представник від України Віктор Пасічник у лижному двоєборстві взяв участь на XXIII зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані, інформує УНН з посиланням на НОК України.

Очки, які заробляють двоєборці під час стрибків на лижах, трансформувалися вже у секунди під час гонки переслідування.

Пасічник під час першого виду показав результат 89 м 5 см і посів 36 місце, відставання від лідера становило трохи більше 3-х хвилин (3:06).

Ходом спортсмен показав кращий результат і зумів поборотись за престижну топ-30 та замкнути її. Час нашого двоєборця 2:54,7.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вісім українців виступлять на Олімпійських іграх 14 лютого

"Результатом задоволений на 80 відсотків, стрибок вийшов середнім, на тренуваннях було більше. Взагалі стрибати у мене виходить далі на великому трампліні (змагання будуть проводитись 20 лютого), ніж на такому, як сьогодні. Тож сподіваюсь на гонку, вона у мене є сильною стороною", - зазначив учасник перегонів.

Зауважимо, що даний вид програми входив ще до перших Ігор, що проходили у 1924 році в Шамоні та як і тоді включав у себе – стрибки на лижах з трампліну та лижну гонку на 10 км.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,058.30
Ethereum
$2,020.39