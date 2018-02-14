Олімпіада-2018: українець Пасічник потрапив до топ-30 у лижному двоєборстві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Єдиний представник від України Віктор Пасічник у лижному двоєборстві взяв участь на XXIII зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Очки, які заробляють двоєборці під час стрибків на лижах, трансформувалися вже у секунди під час гонки переслідування.
Пасічник під час першого виду показав результат 89 м 5 см і посів 36 місце, відставання від лідера становило трохи більше 3-х хвилин (3:06).
Ходом спортсмен показав кращий результат і зумів поборотись за престижну топ-30 та замкнути її. Час нашого двоєборця 2:54,7.
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"Результатом задоволений на 80 відсотків, стрибок вийшов середнім, на тренуваннях було більше. Взагалі стрибати у мене виходить далі на великому трампліні (змагання будуть проводитись 20 лютого), ніж на такому, як сьогодні. Тож сподіваюсь на гонку, вона у мене є сильною стороною", - зазначив учасник перегонів.
Зауважимо, що даний вид програми входив ще до перших Ігор, що проходили у 1924 році в Шамоні та як і тоді включав у себе – стрибки на лижах з трампліну та лижну гонку на 10 км.