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Олигархи, тарифы, кадры: глава ВСК Гришина назвала акценты парламентского следствия по "УЗ"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам оценки критического состояния "УЗ" Юлия Гришина подвела итоги работы ВСК и рассказала о плане работы комиссии на следующие полгода, передает УНН.

Детали

Гришина напомнила, что ВСК рекомендовала Министерству инфраструктуры пересмотреть тарифы "Укрзализныци" по грузовым перевозкам.

"Министерство инфраструктуры уже начало пересматривать тарифы. И это правильно, поскольку олигархические группы за последние 5 лет, как установили эксперты нашей ВСК, не доплатили государственной Укрзализныце примерно 100 млрд грн из-за заниженных тарифов", - рассказала Гришина в интервью изданию Ukraine Rail Monitoring.

Кроме того, уже назначено временно исполняющего обязанности предприятия. Проводится соответствующий конкурс на подбор постоянного руководства "Укрзализныци", продолжила нардеп.

"Очень много вопросов к самой процедуре отбора менеджмента, ведь правительство и Укрзализныця для чего-то привлекают кадровые агентства в этот процесс. Компания за это платит более 4 млн грн. Вроде эти средства больше некуда вложить. А потом, на выходе, мы можем получить такого же победителя, как в 2020 году, которым был Владимир Жмак, который провалил всю работу, и за полгода Кабмин, как акционер Укрзализныци, выгнал его. Выбирали Жмака восемь месяцев, а вылетел он за пол года после начала работы.

Кадровые агентства, средства за такой некачественный подбор не возвращают и бракованного кандидата на другого тоже не меняют. Да и такая ситуация характерна не только для этого отбора, проблема системная. Поэтому эта ситуация сейчас тоже изучается нашей ВСК", - уточнила Гришина.

Добавим

В планах ВСК - охватить вниманием всю структуру "Укрзализныци", и углубиться в работу филиалов и предприятий, принадлежащих железной дороге, рассказывает нардеп.

"Там много интересного и множество скрытых ресурсов. Да, есть информация о том, что пассажирская компания, которой руководит Александр Перцовский, много расходных материалов закупает без тендеров. А именно через подконтрольное ЧАО. Здесь есть над чем работать, ведь даже контракт на услуги по консультированию Deutsche Bahn для УЗ оформлено не с АО "Укрзализныця", а через ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", принадлежащий АО "Укрзализныця". Подписантом там есть представитель от завода.

Указанное предприятие никакого отношения к организации железнодорожных перевозок не имеет, это сугубо ремонтный завод, впрочем, он производит закупку, предметом которого является предоставление консультационных услуг в сфере организации пассажирских перевозок. Сделано это по схеме допороговой закупки. Там очень много вопросов к процедуре, к ее обоснованию", - комментирует она.

Цель деятельности ВСК - максимальная прозрачность работы "Укрзализныци", говорит Гришина. На следующие полгода ВСК имеет четкий план работы, добавляет нардеп.

"Прежде всего мы будем контролировать выполнение поручений только что утвержденного промежуточного отчета. Это документ на более чем 100 страниц с глубокой аналитикой, с четкими выводами и рекомендациями для КМУ, Министерства инфраструктуры и менеджмента Укрзализныци. Отчет утвержден почти конституционным большинством народных депутатов, а значит, наша ВСК получила мандат доверия от Верховной Рады и народа на то, чтобы стать катализатором позитивных изменений в Укрзализныце.

В отчете собрано достаточно материалов, чтобы в ситуацию в Укрзализныце стали гораздо активнее вмешиваться правоохранительные органы. Там все вполне предметно и очень конкретно: фамилии людей, действия или бездействие которых нанесли ущерб и вред Укрзализныце. Там в каждом разделе есть фамилии", - резюмировала она.

В контексте

ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

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