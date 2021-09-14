Олігархи, тарифи, кадри: голова ТСК Гришина назвала акценти парламентського слідства по “УЗ”

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Гришина нагадала, що ТСК рекомендувала Міністерству інфраструктури переглянути тарифи “Укрзалізниці” по вантажних перевезеннях.

“Міністерство інфраструктури вже почало переглядати тарифи. І це правильно, оскільки олігархічні групи за останні 5 років, як встановили експерти нашої ТСК, не доплатили державній Укрзалізниці приблизно 100 млрд грн через занижені тарифи”, — розповіла Гришина в інтерв’ю виданню Ukraine Rail Monitoring.

Крім того, вже призначено тимчасового виконувача обов’язків підприємства. Проводиться відповідний конкурс на підбір постійного керівництва “Укрзалізниці”, продовжила нардеп.

“Дуже багато питань до самої процедури відбору менеджменту, адже уряд та Укрзалізниця для чогось залучають кадрові агенції до цього процесу. Компанія за це платить понад 4 млн грн. Начебто ці кошти немає більше куди вкласти. А потім, на виході, ми можемо одержати такого ж переможця, як у 2020 році, яким був Володимир Жмак, який провалив усю роботу, і за півроку Кабмін, як акціонер Укрзалізниці, вигнав його. Обирали Жмака вісім місяців, а вилетів він за пів року після початку роботи.

Кадрові агенції, кошти за такий неякісний підбір не повертають й бракованого кандидата на іншого теж не міняють. Та і така ситуація характерна не тільки для цього відбору, проблема системна. Тому ця ситуація зараз теж вивчається нашою ТСК”, — уточнила Гришина.

Додамо

У планах ТСК — охопити увагою всю структуру “Укрзалізниці”, й заглибитися у роботу філій та підприємств, що належать залізниці, розповідає нардеп.

"Там багато цікавого й безліч прихованих ресурсів. Так, є інформація про те, що пасажирська компанія, якою керує Олександр Перцовський, багато витратних матеріалів закуповує без тендерів. А саме через підконтрольний ПРАТ. Тут є над чим працювати, адже навіть контракт на послуги з консультування Deutsche Bahn для УЗ оформлено не з АТ “Укрзалізниця”, а через ПРАТ “Київський електровагоноремонтний завод”, який належить АТ “Укрзалізниця”. Підписантом там є представник від заводу.

Указане підприємство жодного стосунку до організації залізничних перевезень не має, це суто ремонтний завод, а втім, він проводить закупівлю, предметом якої є надання консультаційних послуг у сфері організації пасажирських перевезень. Зроблено це за схемою допорогової закупівлі. Там дуже багато питань до процедури, до її обґрунтування“, — коментує вона.

Мета діяльності ТСК — максимальна прозорість роботи “Укрзалізниці”, каже Гришина. На наступні півроку ТСК має чіткий план роботи, додає нардеп.

“Насамперед ми будемо контролювати виконання доручень щойно затвердженого проміжного звіту. Це документ на понад 100 сторінок з глибокою аналітикою, із чіткими висновками та рекомендаціями для КМУ, Міністерства інфраструктури та менеджменту Укрзалізниці. Звіт затверджено майже конституційною більшістю народних депутатів, а отже, наша ТСК отримала мандат довіри від Верховної Ради та народу на те, щоб стати каталізатором позитивних змін в Укрзалізниці.

У звіті зібрано достатньо матеріалів, аби в ситуацію в Укрзалізниці стали набагато активніше втручатися правоохоронні органи. Там все цілком предметно й дуже конкретно: прізвища людей, дії, або бездіяльність яких завдали збитків та шкоди Укрзалізниці. Там у кожному розділі є прізвища”, — резюмувала вона.

У контексті

ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.