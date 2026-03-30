Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушки

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась теплым семейным видео по случаю дня рождения своей бабушки Юли — женщине исполнился 91 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram ведущей.

Звезда вместе с сестрой Юлией приехали к бабушке, чтобы лично поздравить именинницу и провести этот день в теплой семейной атмосфере.

Для празднования родные подготовили праздничный торт со свечой, а сама бабушка стала главной героиней короткого видео, опубликованного в фотоблоге знаменитости. В ролике женщина шутливо признается, что раньше думала о смерти, однако теперь изменила свое мнение.

Нет, не подходит. Мы у вас есть. Смотрите, какая компания у вас веселая. Не будем умирать. Будем жить долго. Многая лета, бабушка – сказала Фреймут.

Несмотря на почтенный возраст, бабушка Юля с юмором относится к цифрам в паспорте и уверяет, что на самом деле чувствует себя значительно моложе.

Элегантно забыть, сколько тебе лет. Беру пример с бабушки Юли в ее 91 год, ой, "по-настоящему" 82. Приехали в Подгорцы поздравить именинницу – написала телеведущая.

Празднование состоялось в уютной семейной атмосфере, а видео быстро собрало реакции подписчиков, которые присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице здоровья и долгих лет жизни.

