Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушки
Киев • УНН
Телеведущая Ольга Фреймут посетила Подгорцы, чтобы поздравить бабушку Юлю с 91-летием. Именинница шутила о долголетии и заявила, что чувствует себя на 82.
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась теплым семейным видео по случаю дня рождения своей бабушки Юли — женщине исполнился 91 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram ведущей.
Звезда вместе с сестрой Юлией приехали к бабушке, чтобы лично поздравить именинницу и провести этот день в теплой семейной атмосфере.
Для празднования родные подготовили праздничный торт со свечой, а сама бабушка стала главной героиней короткого видео, опубликованного в фотоблоге знаменитости. В ролике женщина шутливо признается, что раньше думала о смерти, однако теперь изменила свое мнение.
Нет, не подходит. Мы у вас есть. Смотрите, какая компания у вас веселая. Не будем умирать. Будем жить долго. Многая лета, бабушка
Несмотря на почтенный возраст, бабушка Юля с юмором относится к цифрам в паспорте и уверяет, что на самом деле чувствует себя значительно моложе.
Элегантно забыть, сколько тебе лет. Беру пример с бабушки Юли в ее 91 год, ой, "по-настоящему" 82. Приехали в Подгорцы поздравить именинницу
Празднование состоялось в уютной семейной атмосфере, а видео быстро собрало реакции подписчиков, которые присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице здоровья и долгих лет жизни.
Козловский и Фреймут устроили сюрприз для своей учительницы16.11.25, 16:23 • 10917 просмотров