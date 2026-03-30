Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусі

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася теплим сімейним відео з нагоди дня народження своєї бабусі Юлі — жінці виповнився 91 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram ведучої.

Зірка разом із сестрою Юлією приїхали до бабусі, щоб особисто привітати іменинницю та провести цей день у теплій родинній атмосфері.

Для святкування рідні підготували святковий торт зі свічкою, а сама бабуся стала головною героїнею короткого відео, опублікованого у фотоблозі знаменитості. У ролику жінка жартівливо зізнається, що раніше думала про смерть, однак тепер змінила свою думку.

Ні, не пасує. Ми у вас є. Дивіться, яка компанія у вас весела. Не будемо вмирати. Будемо жити довго. Многая літа, бабусенько – сказала Фреймут.

Попри поважний вік, бабуся Юля з гумором ставиться до цифр у паспорті й запевняє, що насправді почувається значно молодшою.

Елегантно забути, скільки тобі років. Беру приклад з бабусі Юлі в її 91 рік, ой, "по-справжньому" 82. Приїхали до Підгорець привітати іменинницю – написала телеведуча.

Святкування відбулося у затишній родинній атмосфері, а відео швидко зібрало реакції підписників, які долучилися до привітань та побажали іменинниці здоров’я і довгих років життя.

Козловський та Фреймут влаштували сюрприз для своєї вчительки