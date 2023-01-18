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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20101 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Елена Зеленская в Давосе заплакала, когда узнала о трагедии в Броварах

Киев • УНН

 • 4089602 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская заплакала перед сегодняшним выступлением в Давосе после того, как ей сообщили, что 16 человек, в том числе трое детей и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, погибли сегодня утром в Броварах, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Елена Зеленская в Давосе заплакала, когда узнала о трагедии в Броварах

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«Первой леди Украины Елене Зеленской пришлось взять себя в руки перед сегодняшним выступлением в Давосе после того, как ей сообщили, что по меньшей мере 17 человек, в том числе трое детей и министр МВД, погибли сегодня утром в результате трагического крушения вертолета», - говориться в сообщении

На снимке Елена Зеленская вытирает слезу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

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«Сегодня еще один очень печальный день — новые потери. Я думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они немного неуместны в политическом и экономическом диалоге, но я уверен, что так же, как война изменила весь мир, она изменила и весь наш диалог», - сказала первая леди.

«Мы также можем изменить эту негативную ситуацию к лучшему», — добавила она после того, как президент форума Борге Бренде потребовал 15 секунд молчания в память о погибших.

Дополнение

18 января в Броварах около детсада и жилого дома упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 16 погибших, 3 из них - дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

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