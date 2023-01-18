Олена Зеленська у Давосі заплакала, коли дізналася про трагедію у Броварах

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«Першій леді України Олені Зеленській довелося опанувати себе перед сьогоднішнім виступом у Давосі після того, як їй повідомили, що щонайменше 17 осіб, зокрема троє дітей і міністр МВС, загинули сьогодні вранці в результаті трагічного краху гелікоптера», - йдеться в повідомленні

На знімку Олена Зеленська витирає сльозу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

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«Сьогодні ще один дуже сумний день — нові втрати. Я думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони трохи недоречні в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що так само, як війна змінила весь світ, вона змінила і весь наш діалог», - сказала перша леді.

«Ми також можемо змінити цю негативну ситуацію на краще», — додала вона після того, як президент форуму Борге Бренде зажадав 15 секунд мовчання в пам'ять про загиблих.

Доповнення

18 січня в Броварах біля дитсадка і житлового будинку впав вертоліт ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 осіб, а також 3 члени екіпажу. Відомо про 16 загиблих, 3 з них - діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі в Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало би вирушити на вертольоті у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виділила три версії.