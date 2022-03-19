Алексей Данилов просит МАГАТЭ направить представителей на захваченные АЭС

Детали

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обратился к Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), призывая его направить представителей на захваченные российскими захватчиками Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. Это необходимо для контроля за соблюдением норм.

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"Россия - страна-террорист, это уже доказано, - сказал он на одном из телеканалов. - Но она сейчас еще и страна - ядерный террорист. И сегодня институция, которая называется МАГАТЭ, должна вмешаться в эту ситуацию", - заявил Данилов.

"Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит как воды в рот набрали. Где его представители на этой станции? Они бы должны были уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все, что происходит на этих станциях", - добавил секретарь СНБО.

Он обратился ко всем представителям МАГАТЭ, чтобы те прислали на Чернобыльскую и Запорожскую станции своих представителей, чтобы они убедились, что там происходит по нормам и нормативам, как на ядерных объектах.

Добавим

Глава Энергоатома рассказал о ситуации на Запорожской АЭС.