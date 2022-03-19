Олексій Данілов просить МАГАТЕ направити представників на захоплені АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов просить МАГАТЕ направити представників на захоплені в Україні АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Енергоатом.
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Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов звернувся до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), закликаючи його направити представників на захоплені російськими загарбниками Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Це необхідно для контролю за дотриманням норм.
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"Росія – країна-терорист, це вже доведено, – сказав він на одному з телеканалів. – Але вона зараз ще й країна – ядерний терорист. І сьогодні інституція, яка має назву МАГАТЕ, мала би втрутитися в цю ситуацію", - заявив Данілов.
"Терористи захопили дві АЕС, а МАГАТЕ мовчить як води в рота набрали. Де його представники на цій станції? Вони б мали вже прибути сюди, безпосередньо контролювати все, що відбувається на цих станціях", - додав секретар РБНО.
Він зверневся до всіх представників МАГАТЕ аби ті прислали на Чорнобильську та Запорізьку станції своїх представників, щоб вони переконалися, що там відбувається по нормах і нормативах, як на ядерних об’єктах.
Додамо
Очільник Енергоатома розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС.