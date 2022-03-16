Очільник Енергоатома розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Очільник Енергоатома Петро Котін в ефірі YouTube каналу Freeдом розповів про ситуацію на захопленій російськими загарбниками Запорізькій АЕС. Про це повідомляє УНН.
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"Недалеко йдуть бойові дії і це звʼязано з тим, що виходять із строю лінії, які має Запорізька АЕС підʼєднані з енергосистемою України і ось на сьогодні вже третя лінія вже відключилася з чотирьох маючих. Наразі зменшується потужність усіх енергоблоків які там залишаються в роботі, їх там два і вони будуть розгружені. І таким чином буде активна одна лінія.
Є ще додаткові, резервні лінії живлення, які дозволять зберігати безпечність станції, але ситуація деградує, по видачі сили Запорізької АЕС", - про це повідомив Петро Котін.
Також очільник додав, якщо АЕС перейде в так званий "блок-аут", тоді будуть увімкнені дизельгенератори і отримаємо ту ж ситуацію, яка і на Чорнобильській АЕС, а саме - повне обезточення.
Нагадаємо
На території ЗАЕС окупанти продовжують підривати боєприпаси.