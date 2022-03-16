Глава Энергоатома рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Цитата

"Недалеко идут боевые действия и это связано с тем, что выходят из строя линии, которые имеет Запорожская АЭС подключены с энергосистемой Украины ,и вот на сегодня уже третья линия отключилась из четырех имеющихся. Сейчас уменьшается мощность всех энергоблоков которые там остаются в работе, их там два и они будут разгружены. И таким образом будет активна одна линия.

Есть ещё дополнительные, резервные линии питания, которые позволят сохранять безопасность станции, но ситуация деградирует, по выдаче мощности Запорожской АЭС", - об этом сообщил Пётр Котин.

Также глава добавил, что если АЭС перейдет в так называемый "блок-аут", тогда будут включены дизельгенераторы и получим ту же ситуацию, которая и на Чернобыльской АЭС, а именно - полное обезточення.

Напомним

На территории ЗАЭС оккупанты продолжают взрывать боеприпасы.