На території ЗАЕС окупанти продовжують підривати боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти продовжують підривати на території Запорізької АЕС снаряди та міни, які не розірвалися під час обстрілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Енергоатом.
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“Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 12-ту добу перебувають під контролем їхніх військових формувань. Станом на сьогоднішній ранок на території станції з пів сотні одиниць ворожої техніки та безліч російських військових, багато вибухівки та зброї. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговує український персонал. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.
Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряють озброєні терористи. Через це ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.
“Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності. Психологічний стан працівників АЕС і мешканців міста – складний, але перемога буде за нами. Наближаємо її разом!” - зазначили в повідомленні.
Доповнення
Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, так само як і Чорнобильську АЕС.
На Запорізькій атомній електростанції перебуває від 500 до 900 російських окупантів.