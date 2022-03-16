На территории ЗАЭС оккупанты продолжают взрывать боеприпасы

Цитата

“Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 12-е сутки находятся под контролем их военных формирований. По состоянию на сегодняшнее утро на территории станции из полсотни единиц вражеской техники и множество российских военных, много взрывчатки и оружия. Оккупанты продолжают взрывать на территории станции неразорвавшиеся снаряды и мины, когда они ее обстреливали. Взрывы слышны далеко за пределами площадки АЭС”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживает украинский персонал. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков.

Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяют вооруженные террористы. Из-за этого ядерная и радиационная безопасность - под угрозой.

"Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости. Психологическое состояние работников АЭС и жителей города - сложное, но победа будет за нами. Приближаем ее вместе!” - отметили в сообщении.

Дополнение

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу, так же как и Чернобыльскую АЭС.

На Запорожской атомной электростанции находится от 500 до 900 российских оккупантов.