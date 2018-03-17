"Александрия" подписала экс-хавбека "Мариуполя"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. ФК “Александрия” объявил об усилении своего состава бывшим футболистом “Мариуполя” Виталием Кольцовым, информирует УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
Детали подписанного контракта и его сроки не разглашаются. Центральный полузащитник выбрал себе 10-й номер.
Кольцов является воспитанником Академии донецкого “Шахтера”, чемпионом Первой лиги сезона 2016/2017 годов в составе мариупольского “Ильичевца”.
Заметим, что в нынешнем сезоне в активе 23-летнего спортсмена 11 сыгранных баталий и один забитый гол.
Добавим, что игрок может дебютировать в завтрашнем поединке с львовскими “Карпатами”.