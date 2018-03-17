"Олександрія" підписала екс-хавбека "Маріуполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. ФК “Олександрія” оголосив про підсилення свого складу колишнім футболістом “Маріуполя” Віталієм Кольцовим, інформує УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
Деталі підписаного контракту та його терміни не розголошуються. Центральний півзахисник обрав собі 10-й номер.
Кольцов є вихованцем Академії донецького “Шахтаря”, чемпіоном Першої ліги сезону 2016/2017 років у складі маріупольського “Іллічівця”.
Зауважимо, що у нинішньому сезоні в активі 23-річного спортсмена 11 зіграних баталій та один забитий гол.
Додамо, що гравець може дебютувати у завтрашньому поєдинку із львівськими “Карпатами”.