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"Александрия" победила "Динамо" и обогнала киевлян в турнирной таблице

"Александрия" победила "Динамо" и обогнала киевлян в турнирной таблице

Киев  •  УНН

 • 9362 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Матчем “Александрия” — “Динамо” завершилась программа 16 тура Украинской Премьер-лиги Украины, передает корреспондент УНН.

В самом дебюте встречи экс-футболист “бело-синих” Андрей Цуриков ударом слета эффектно поразил ворота Дениса Бойко. Хозяева создавали еще моменты, но “Динамо” ответило острым выстрелом Шапаренко из-за пределов штрафной и голом головой Вербича на 33 минуте.

На 55 минуте Бойко приземлился на футболиста “Александрии”, получил предупреждение и пенальти в свои ворота, который реализовал Запорожан. Миколенко мог принести ничью киевлянам, но мяч после его попытки попал в перекладину — 2:1.

Добавим, “александрийцы” набрали 33 пункта и с преимуществом в один балл обогнали “Динамо” в турнирной таблице, выйдя на вторую строчку.

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