"Олександрія" перемогла "Динамо" та обігнала киян у турнірній таблиці

У самісінькому дебюті зустрічі екс-футболіст “біло-синіх” Андрій Цуріков ударом зльоту ефектно вразив ворота Дениса Бойка. Господарі створювали ще моменти, але “Динамо” відповіло гострим пострілом Шапаренка з-за меж штрафної і голом головою Вербича на 33 хвилині.

На 55 хвилині Бойко приземлився на футболіста “Олександрії”, отримав попередження та пенальті у власні ворота, який реалізував Запорожан. Миколенко міг принести нічию киянам, але м’яч після його спроби потрапив у поперечину — 2:1.

Додамо, “олександрійці” набрали 33 пункти і з перевагою в один бал обігнали “Динамо” в турнірній таблиці, вийшовши на другий рядок.