"Олександрія" перемогла "Динамо" та обігнала киян у турнірній таблиці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Матчем “Олександрія” — “Динамо” завершилась програма 16 туру Української Прем’єр-ліги України, передає кореспондент УНН.
У самісінькому дебюті зустрічі екс-футболіст “біло-синіх” Андрій Цуріков ударом зльоту ефектно вразив ворота Дениса Бойка. Господарі створювали ще моменти, але “Динамо” відповіло гострим пострілом Шапаренка з-за меж штрафної і голом головою Вербича на 33 хвилині.
На 55 хвилині Бойко приземлився на футболіста “Олександрії”, отримав попередження та пенальті у власні ворота, який реалізував Запорожан. Миколенко міг принести нічию киянам, але м’яч після його спроби потрапив у поперечину — 2:1.
Додамо, “олександрійці” набрали 33 пункти і з перевагою в один бал обігнали “Динамо” в турнірній таблиці, вийшовши на другий рядок.