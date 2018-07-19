Александр Ярославский рассказал о планах по развитию ХТЗ

По его словам, общая сумма инвестиций, предусмотренных на финансирование соответствующих проектов, составляет порядка 230 млн грн на двухлетний период. Реализация программы позволит предприятию ускорить процесс возврата на традиционные для себя рынки после затяжного простоя при прошлом собственнике.

“Год Харьковский тракторный завод простоял. Естественно, свято место пусто не бывает. Рынки, которые завод традиционно занимал, заняли конкуренты. Нам сегодня с боем приходится по миллиметру эти рынки как-то отвоевывать”, — отметил бизнесмен.

По его словам, предприятие выпускает тот объем продукции, который способно реализовать. Однако перспективы наращивания производства сохраняются.

“Делать продукцию на склад никакого смысла нет. Мы производим столько, сколько можно продать. Но хотим производить больше. То есть то, что ХТЗ стоять не будет — это я вам могу сказать однозначно”, — подчеркнул Александр Ярославский.

Он напомнил присутствующим о том, что мощности легендарного машиностроительного завода в советский период позволяли выпускать более 50 тыс. тракторов ежегодно. При этом на предприятии работало 45 тыс. человек против 3 тыс. сотрудников в настоящее время.

“С учетом того, что ХТЗ вообще стоял, то я считаю, что это — харьковский подвиг”, — сказал Александр Ярославский.

Напомним, что крупнейшее машиностроительное предприятие, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено бизнесменом в 2016 году. На тот момент завод находился в состоянии затяжного кризиса, однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу. По итогам 2017 года ХТЗ выпустил 794 единицы техники и получил прибыль в размере 48,8 млн грн (против убытка в 667 млн грн в 2016 году).

После машиностроительного гиганта бенефициар группы DCH приобрел еще целый ряд промышленных активов, включая рудник “Сухая Балка” (Кривой Рог, 2017) и Днепровский металлургический завод (Днепр, 2018). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по харьковскому региону превысила 1 млрд долл. (в т.ч. 300 млн долл. в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012). Александр Ярославский входит в ТОП-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.