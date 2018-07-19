Олександр Ярославський розповів про плани щодо розвитку ХТЗ

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 49709 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 99638 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 96104 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 123118 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 101665 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118688 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159378 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189844 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293288 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167248 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.6 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 47602 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 47711 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 50387 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 46009 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 70960 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 123117 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 162790 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 293288 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 223585 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 249898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 27993 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 50720 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 55643 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54061 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68304 перегляди
Актуальне
Олександр Ярославський розповів про плани щодо розвитку ХТЗ

Олександр Ярославський розповів про плани щодо розвитку ХТЗ

Київ • УНН

 • 10063 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Перший транш програми модернізації Харківського тракторного заводу (ХТЗ) в розмірі 40 млн грн вже був освоєний підприємством на модернізацію обладнання. Таку заяву 19 липня зробив нинішній власник підприємства Олександр Ярославський (група DCH), відповідаючи на питання журналістів у Дніпрі, передає УНН.

За його словами, загальна сума інвестицій, передбачених на фінансування відповідних проектів, становить близько 230 млн грн на дворічний період. Реалізація програми дозволить підприємству прискорити процес повернення на традиційні для себе ринки після затяжного простою при минулому власнику.

"Рік Харківський тракторний завод простояв. Природно, святе місце порожнім не буває. Ринки, які завод традиційно займав, зайняли конкуренти. Нам сьогодні з боєм доводиться по міліметру ці ринки якось відвойовувати", - зазначив бізнесмен.

За його словами, підприємство випускає той обсяг продукції, який здатне реалізувати. Однак перспективи нарощування виробництва зберігаються.

"Робити продукцію на склад ніякого сенсу немає. Ми виробляємо стільки, скільки можна продати. Але хочемо виробляти більше. Тобто те, що ХТЗ стояти не буде - це я вам можу сказати однозначно", - наголосив Олександр Ярославський.

Він нагадав присутнім про те, що потужності легендарного машинобудівного заводу в радянський період дозволяли випускати більше 50 тис. тракторів щороку. При цьому на підприємстві працювало 45 тис. осіб проти 3 тис. співробітників в даний час.

"З урахуванням того, що ХТЗ взагалі стояв, то я вважаю, що це - харківський подвиг", - сказав Олександр Ярославський.

Нагадаємо, що найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано бізнесменом в 2016 році. На той момент завод перебував в стані затяжної кризи, однак завдяки активності та інвестиціям Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу. За підсумками 2017-го ХТЗ випустив 794 одиниці техніки та отримав прибуток у розмірі 48,8 млн грн (проти збитку в 667 млн ​​грн в 2016 році).

Після машинобудівного гіганта бенефіціар групи DCH придбав ще цілу низку промислових активів, включаючи рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг, 2017) і Дніпровський металургійний завод (Дніпро, 2018). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по харківському регіону перевищила 1 млрд дол. (В т.ч. 300 млн дол. в соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в ТОП-10 українських підприємців за версією Forbes.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,759.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.05
Ethereum
$2,063.42