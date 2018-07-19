Олександр Ярославський розповів про плани щодо розвитку ХТЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Перший транш програми модернізації Харківського тракторного заводу (ХТЗ) в розмірі 40 млн грн вже був освоєний підприємством на модернізацію обладнання. Таку заяву 19 липня зробив нинішній власник підприємства Олександр Ярославський (група DCH), відповідаючи на питання журналістів у Дніпрі, передає УНН.
За його словами, загальна сума інвестицій, передбачених на фінансування відповідних проектів, становить близько 230 млн грн на дворічний період. Реалізація програми дозволить підприємству прискорити процес повернення на традиційні для себе ринки після затяжного простою при минулому власнику.
"Рік Харківський тракторний завод простояв. Природно, святе місце порожнім не буває. Ринки, які завод традиційно займав, зайняли конкуренти. Нам сьогодні з боєм доводиться по міліметру ці ринки якось відвойовувати", - зазначив бізнесмен.
За його словами, підприємство випускає той обсяг продукції, який здатне реалізувати. Однак перспективи нарощування виробництва зберігаються.
"Робити продукцію на склад ніякого сенсу немає. Ми виробляємо стільки, скільки можна продати. Але хочемо виробляти більше. Тобто те, що ХТЗ стояти не буде - це я вам можу сказати однозначно", - наголосив Олександр Ярославський.
Він нагадав присутнім про те, що потужності легендарного машинобудівного заводу в радянський період дозволяли випускати більше 50 тис. тракторів щороку. При цьому на підприємстві працювало 45 тис. осіб проти 3 тис. співробітників в даний час.
"З урахуванням того, що ХТЗ взагалі стояв, то я вважаю, що це - харківський подвиг", - сказав Олександр Ярославський.
Нагадаємо, що найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано бізнесменом в 2016 році. На той момент завод перебував в стані затяжної кризи, однак завдяки активності та інвестиціям Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу. За підсумками 2017-го ХТЗ випустив 794 одиниці техніки та отримав прибуток у розмірі 48,8 млн грн (проти збитку в 667 млн грн в 2016 році).
Після машинобудівного гіганта бенефіціар групи DCH придбав ще цілу низку промислових активів, включаючи рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг, 2017) і Дніпровський металургійний завод (Дніпро, 2018). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по харківському регіону перевищила 1 млрд дол. (В т.ч. 300 млн дол. в соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в ТОП-10 українських підприємців за версією Forbes.