Оккупационных войск в Скадовске нет - мэр

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"В Скадовске на сегодняшний момент нет оккупационных войск. И сохраняется контролируемая ситуация. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет, присутствует, иногда с перебоями, связь. С понедельника у нас планируется возобновление учебного процесса в школах города и общины, это будет сделано в дистанционном режиме. По ситуации безопасности. Ситуация в городе контролируемая. У нас работают патрули, служба охраны. Поэтому более-менее у нас соблюдаются порядок", - сообщил он.

Дополнения

В Скадовск 9 марта въехала российская военная техника, местных жителей не пустили к памятнику Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.

Напомним

Украинские военные сбили два российских вертолета над Скадовским районом Херсонской области.