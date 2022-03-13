Оккупационных войск в Скадовске нет - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Городской голова Скадовска Александр Яковлев в своем видеообращении заявил, что в городе "нет оккупационных войск", ситуация контролируемая. Об этом сообщает УНН.
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"В Скадовске на сегодняшний момент нет оккупационных войск. И сохраняется контролируемая ситуация. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет, присутствует, иногда с перебоями, связь. С понедельника у нас планируется возобновление учебного процесса в школах города и общины, это будет сделано в дистанционном режиме. По ситуации безопасности. Ситуация в городе контролируемая. У нас работают патрули, служба охраны. Поэтому более-менее у нас соблюдаются порядок", - сообщил он.
Дополнения
В Скадовск 9 марта въехала российская военная техника, местных жителей не пустили к памятнику Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.
Напомним
Украинские военные сбили два российских вертолета над Скадовским районом Херсонской области.