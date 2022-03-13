Окупаційних військ у Скадовську немає - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у своєму відеозверненні заявив, що в місті "немає окупаційних військ", ситуація контрольована. Про це повідомляє УНН.
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"У Скадовську на сьогоднішній момент немає окупаційних військ. І зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло, присутній, інколи з перебоями, зв'язок. З понеділка у нас планується відновлення навчального процесу у школах міста і громади, це буде зроблено в дистанційному режимі. По безпековій ситуації. Ситуація в місті контрольована. У нас працюють патрулі, служба охорони. Тому більш-менш у нас дотримуються порядку", - повідомив він.
Доповнення
У Скадовськ 9 березня в'їхала російська військова техніка, місцевих жителів не пустили до пам'ятника Тарасові Шевченку, а з міської ради винесли комп'ютери.
Нагадаємо
Українські військові збили два російські вертольоти над Скадовським районом Херсонської області.